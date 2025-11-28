Путин пошутил про продукты с ГМО и быка размером с комнату

Путин пошутил перед учеными про продукты с ГМО и быка размером с комнату

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками V Конгресса молодых ученых пошутил про продукты с генетически модифицированными организмами (ГМО) и быка размером с комнату. Об этом сообщает РИА Новости.

На встрече директор Института ветеринарной медицины, зоотехники и биотехнологии Кубанского государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина Анна Гнеуш рассказала главе государства, что приоритетом в ее исследованиях стали биотехнологии агропромышленного комплекса. В частности, она упомянула о биопрепаратах для сельского хозяйства. Женщина отметила, что работает в области животноводства.

«Вы нас не будете кормить генномодифицированной продукцией?» — задал ей вопрос российский лидер.

Гнеуш в ответ заявила, что не будет. Вместе с тем она уточнила, что работает только над продуктами микробного синтеза.

«Быка размером с эту комнату нам не будете давать на обед?» — пошутил Путин.

После этого Гнеуш сказала, что институт работает на качество.

В четверг Кремль анонсировал встречу Путина с участниками V Конгресса молодых ученых.

В программу конгресса входят деловая, выставочная, спортивная и культурная программы. Тема мероприятия в 2025 году — «Энергия науки: от потенциала знаний к созиданию будущего». В деловую программу входит более 170 мероприятий, посвященных будущему атомной отрасли, энергетической отрасли, транспорту, медицине, химии, индустрии красоты.

