Развеяны главные мифы про генномодифицированные продукты

Одной из самых обсуждаемых тем в питании до сих пор остается вред генномодифицированных продуктов (ГМО). О том, что на самом деле представляют собой товары с такой пометкой, «Газете.Ru» рассказала Светлана Баласанян, руководитель компании «Союзкомпонент».

По словам эксперта, биотехнологии в пищевой промышленности — это совокупность методов и техник, которые используются для улучшения качества и безопасности, увеличения срока годности и даже создания новых видов продуктов питания.

«Наиболее распространены такие технологии, как генетическая модификация, ферментация, использование микроорганизмов, а также различные методы консервации и обработки продуктов. Например, благодаря ферментации с помощью дрожжей или бактерий из молока производят йогурт и сыр», — объяснила она.

Одно из направлений биотехнологии, о котором говорят больше всего, — генетически модифицированные организмы, или ГМО.

«Так называют продукты, в которых с помощью генной инженерии меняют их ДНК. Этот процесс похож на редактирование генетического кода: ученые выбирают желаемые свойства у одного организма, копируют их и вставляют в ДНК другого. В результате получается новый организм с нужными свойствами. Например, можно модифицировать гены растения, чтобы оно было более устойчиво к болезням и вредителям, или чтобы повысить его питательную ценность», — добавила эксперт.

Баласанян отметила, что часто люди думают, что если на товаре написано «не содержит ГМО», то он обязательно «здоровый». Но это всего лишь означает, что в этом продукте нет генетически модифицированных ингредиентов. Однако он может содержать большое количество сахара, соли или других нежелательных компонентов.

Одно из наиболее распространенных заблуждений — ГМО вызывают рак и другие болезни.

«Множество исследований уже давно подтверждают безопасность употребления ГМО. Научные инстанции по всему миру, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), пришли к выводу, что ГМО не вызывают никакого вреда для организма. Даже наоборот: некоторые генно-инженерные культуры созданы для того, чтобы повысить содержание важных питательных веществ. Например, генетически модифицированный золотой рис богат бета-каротином, который помогает бороться с дефицитом витамина А. Кроме того, благодаря биотехнологиям ученые создали помидоры с повышенным содержанием витамина D3, который полезен для костей, иммунитета и сердечно-сосудистой системы», — подчеркнула специалист.

Мифом является и то, что ГМО якобы приводят к возникновению аллергии.

«На самом деле трансгенные продукты проходят строгие проверки на аллергенность и безопасность еще на стадии изучений, прежде чем они попадут на прилавки. Научные исследования, проведенные за последние десятилетия, не обнаружили случаев аллергии, связанной с употреблением таких продуктов. Более того, ученые используют биотехнологии, чтобы снизить или вовсе убрать аллергены в пище. Например, они смогли сократить содержание глютена в пшенице, который является одним из самых распространенных аллергенов», — рассказала она.

Кроме этого, еще одно заблуждение — ГМО негативно влияют на окружающую среду.

«Ученые, наоборот, доказывают пользу биотехнологических культур для экологии. ГМО помогают сократить количество пестицидов, которые используются для защиты растений от вредителей, а также увеличивают количество урожая, который можно получить с каждого поля. Это означает, что можно использовать меньше химии, земли, воды и других ресурсов, чтобы вырастить больше продуктов. Также ГМО помогают снизить выбросы газов, которые способствуют изменению климата», — добавила технолог.

При выборе продуктов специалист посоветовала обращаться к надежным источникам и критически анализировать информацию о товарах. Это поможет принимать более осознанные решения в пользу здорового питания.

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