В аэропорту Калуги отменили введенные ограничения

В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
true
true
true
close
dentorson/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту города Калуги отменили введенные ограничения, воздушная гавань работает в обычном режиме. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, добавил Кореняко.

Ограничения вводилась двумя часами ранее — в 17:33.

Утром 28 ноября Кореняко сообщал о приостановке работы нескольких аэропортов в Краснодарском крае — Краснодара, Геленджика и Сочи. По его словам, в воздушных гаванях ввели временные ограничения на полеты для обеспечения их безопасности.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) отражали атаку украинских беспилотников на Саратов и Энгельс. Как рассказали очевидцы, первые взрывы в небе раздались после часа ночи, после чего продолжались с разной интенсивностью. Тем временем в местных аэропортах были введены ограничения.

Ранее самолет Ан-2 повредил шасси при посадке в аэропорту Архангельской области.

