Самолет Ан-2 повредил шасси при посадке в аэропорту Архангельской области

Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в аэропорту Васьково Архангельской области. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, борт, летевший по маршруту Лешуконское – Васьково, повредил при посадке шасси и крыло. На борту в этот момент находились 12 пассажиров и два члена экипажа. В результате инцидента пострадал один человек, получивший ушиб руки.

13 ноября истребитель Су-30 упал в Прионежском районе Карелии во время учебно-тренировочного полета. Происшествие произошло в лесном массиве недалеко от аэродрома.

В октябре аэропорт Якутска приостанавливал полеты из-за авиаинцидента с грузовым самолетом Ил-96. При посадке летевшего из подмосковного аэропорта Жуковский грузового судна авиакомпании Sky Gates в аэропорту Якутска у самолета оказались разрушены сразу несколько шасси.

Поломка произошла уже на завершающей стадии пробега по взлетно-посадочной полосе. Экипаж самолета не пострадал. На борту было девять человек.

Ранее в аэропорту Норильска снегоуборочная техника повредила самолет.