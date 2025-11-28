Российский аэропорт временно прекратил работу

В аэропорту Калуги (Грабцево) ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Также он заявил, что соответствующие меры были предприняты для обеспечения безопасности полетов.

Утром 28 ноября Кореняко сообщал о приостановке работы нескольких аэропортов в Краснодарском крае — Краснодара, Геленджика и Сочи. По его словам, в воздушных гаванях ввели временные ограничения на полеты для обеспечения их безопасности.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее экипаж пассажирского самолета заметил дрон при посадке в московском аэропорту.