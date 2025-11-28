Поджигателя жилища художника Нельсона в Петербурге арестовали

В Петербурге суд избрал меру пресечения предполагаемому поджигателю жилища уличного художника Нельсона Искандаряна. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, Всеволод Дубинский умышленно облил горючей жидкостью стену деревянной пристройки и входную дверь в подвал, где находился художник, а затем поджег их. После этого поджигатель скрылся с места преступления.

В результате его действий оказались уничтожены пристройка и находившееся в ней имущество. Нельсон смог выбраться — умысел обвиняемого не был доведен до конца по не зависящим от него причинам.

Дубинский обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 – п.е ч.2 ст.105 УК РФ. Суд заключил его под стражу до 26 января 2026 года. Свою вину он не признал и возражал против избрания меры пресечения в виде ареста.

Инцидент произошел в ночь на 27 ноября. Запах огня учуял пес художника по кличке Волчок. Вместе с собакой мужчина выбрался наружу, но получил травмы — у него ожоги руки. Предварительно, поджигатель является бывшим приятелем Нельсона и в момент совершения преступления находился под действием наркотиков.

«Двор Нельсона» с расписанными стенами, арт-объектами из старых машин и игрушек еще в начале 2010-х стал известным неформальным туристическим объектом Петербурга. В 2020-х годах большую часть инсталляции коммунальные службы уничтожили после жалобы одного из местных жителей.

Ранее Нельсон рассказал о пережитом пожаре.