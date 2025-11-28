На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Поджигателем подвала Нельсона мог быть знакомый художника

Baza: подвал Нельсона поджег находящийся под действием наркотиков приятель художника
Кадр из видео/Telegram-канал «Mash на Мойке»

Поджигателем подвала известного петербургского уличного художника Нельсона Искандаряна мог быть поклонник современного искусства — его бывший приятель. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, 31-летний мужчина мог поджечь мастерскую 66-летнего Нельсона под действием наркотиков. Утверждается, что мужчины некоторое время общались, обсуждали искусство и иногда у них возникали споры.

После очередного конфликта молодой знакомый художника якобы решил отомстить Нельсону, устроив поджог.

Злоумышленники подожгли подвал Нельсона на Петроградской стороне в ночь на 27 ноября. По словам художника, запах огня учуял его пес Волчок.

Вместе с собакой мужчина выбрался наружу. Сгорел вход в подвал. Местные жители после случившегося оказали первую помощь художнику, а вечером планируют собраться у его жилища и разбирать завалы.

После поджога Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на жизнь. По данным ведомства, подозреваемого задержали. В отношении задержанного решается вопрос о мере пресечения.

Ранее съемки рэп-клипа привели к крупному пожару в многоэтажном доме.

