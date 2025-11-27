На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Художник Нельсон рассказал о пережитом пожаре: «Я бросился в огонь»

После пожара в подвале художника Нельсона проведут проверку
Кадр из видео/Telegram-канал «Mash на Мойке»

Художник и бард Нельсон Искандарян из Санкт-Петербурга рассказал о пережитом пожаре. Его цитирует «Фонтанка».

По словам Нельсона, он услышал треск и гул, когда сидел у себя в подвале и читал новости.

«Открываю дверь, а у меня все горит, все в пламени. Я бросился в огонь, открыл щеколду и выбежал на улицу», — сказал художник.

Пожар он потушил своими силами вместе с соседями, у художника немного пострадала рука.

Как добавляет Telegram-канал 112, по факту случившегося проводится проверка.

Нельсон уверен, что его подвал подожгли неизвестные.

«Двор Нельсона» с расписанными стенами, арт-объектами из старых машин и игрушек еще в начале 2010-х стал известным неформальным туристическим объектом Санкт-Петербурга. В 2020-х году большую часть инсталляции коммунальные службы уничтожили после жалобы одного из местных жителей.

В начале ноября 2025 года Нельсон на своей странице в социальной сети VK выразил признательность вице-губернатору Борису Пиотровскому за участие в решении вопроса по сохранению его двора.

Ранее съемки рэп-клипа привели к крупному пожару в многоэтажном доме.

