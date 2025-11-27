В Санкт-Петербурге неизвестные подожгли подвал художника Нельсона

В Санкт-Петербурге неизвестные подожгли подвал местного художника и барда Нельсона (настоящее имя Нельсон Искандарян). Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По словам Нельсона, пожар в подвале на Петроградской стороне произошел в ночь на 27 ноября. Запах огня учуял его пес Волчок.

Вместе с собакой мужчина выбрался наружу, но получил травмы — у него ожоги руки. Сгорел вход в подвал.

Нельсон полагает, что это был поджог. Местные жители после случившегося оказали первую помощь художнику, а вечером планируют собраться у его жилища и разбирать завалы.

«Двор Нельсона» с расписанными стенами, арт-объектами из старых машин и игрушек еще в начале 2010-х стал известным неформальным туристическим объектом Санкт-Петербурга. В 2020-х году большую часть инсталляции коммунальные службы уничтожили после жалобы одного из местных жителей.

В начале ноября 2025 года Нельсон на своей странице в социальной сети VK выразил признательность вице-губернатору Борису Пиотровскому за участие в решении вопроса по сохранению его двора.

