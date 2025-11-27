На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Санкт-Петербурге неизвестные подожгли подвал художника Нельсона

Художник Нельсон получил травмы после пожара
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «Mash на Мойке»

В Санкт-Петербурге неизвестные подожгли подвал местного художника и барда Нельсона (настоящее имя Нельсон Искандарян). Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По словам Нельсона, пожар в подвале на Петроградской стороне произошел в ночь на 27 ноября. Запах огня учуял его пес Волчок.

Вместе с собакой мужчина выбрался наружу, но получил травмы — у него ожоги руки. Сгорел вход в подвал.

Нельсон полагает, что это был поджог. Местные жители после случившегося оказали первую помощь художнику, а вечером планируют собраться у его жилища и разбирать завалы.

«Двор Нельсона» с расписанными стенами, арт-объектами из старых машин и игрушек еще в начале 2010-х стал известным неформальным туристическим объектом Санкт-Петербурга. В 2020-х году большую часть инсталляции коммунальные службы уничтожили после жалобы одного из местных жителей.

В начале ноября 2025 года Нельсон на своей странице в социальной сети VK выразил признательность вице-губернатору Борису Пиотровскому за участие в решении вопроса по сохранению его двора.

До этого в ноябре сгорел Rolls-Royce актрисы Софьи Аржаковской.

Ранее съемки рэп-клипа привели к крупному пожару в многоэтажном доме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами