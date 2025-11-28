Нардеп Безуглая: ВС России уже зашли в Гуляйполе

Вооруженные силы России зашли в Гуляйполе Запорожской области. Об этом в своем Telegtram-канале сообщила депутат Рады Марьяна Безуглая.

«А тем временем россияне уже в Гуляйполе», — написала нардеп.

27 ноября стало известно, что российские войска продвинулись вплотную к Гуляйполю. Об этом сообщил агентству представитель командования украинских сил обороны «Юг» Владислав Волошин.

Он отметил, что одно из подразделений ВСУ отошло с занимаемых позиций, а российские военные воспользовались ситуацией и сложными погодными условиями и зашли во фланг ВСУ.

Накануне в российских силовых структурах заявили о переброске к Гуляйполю специальных подразделений, укомплектованных заключенными, выполняющих роль заградотрядов.

25 ноября советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что российские войска начали штурмовые действия у окраин населенного пункта. По его словам, чтобы не дать ВС РФ продвинуться, противник подготовил оборонительные сооружения, но это не дало успеха ВСУ. Поэтому они несут существенные потери и пытаются бежать.

