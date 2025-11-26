ВСУ атаковали дронами Энергодар в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар беспилотниками. Об этом сообщил РИА Новости мэр Максим Пухов.

«Город был атакован вражескими дронами-камикадзе. Повреждения незначительные», — сказал он.

По словам градоначальника, обошлось без пострадавших.

25 ноября Пухов сообщил, что ВСУ атаковали беспилотником Центр детско-юношеского творчества в Энергодаре. По его словам, дрон упал и сдетонировал во внутреннем дворике Центра. В результате атаки было повреждено здание учреждения, в нескольких кабинетах выбиты стекла. Никто не пострадал. Мэр заявил, что это преступление «должно быть расценено как акт террора против мирных жителей, в том числе детей».

22 ноября ВСУ ударили по жилому району Энергодара с помощью беспилотников и артиллерии. При атаке пострадал 76-летний житель города. Его госпитализировали в сознании. Медики оценили состояние мужчины как удовлетворительное.

Ранее Россия и Украина «локально прекратили огонь» для ремонта на Запорожской АЭС.