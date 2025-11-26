ТАСС: ВСУ перебросили к Гуляйполю заградотряды, сформированные из осужденных

Вооруженные силы Украины (ВСУ) разместили вблизи Гуляйполя Запорожской области специальные подразделения, укомплектованные заключенными, выполняющие роль заградотрядов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

«Украинское командование перебросило в район Гуляйполя, где наступает группировка войск «Восток», заградительные отряды, которые формируются из бывших осужденных боевиков 225-го отдельного штурмового полка ВСУ», – заявил источник.

По его словам, украинские военные оказались в окружении в окрестностях двух населенных пунктов Запорожской области – Червоного и Зеленого Гая. Он добавил, что выход с территорий, находящихся под контролем ВСУ, блокируется данными

26 ноября Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что украинские войска испытывают сложности под Гуляйполем в Запорожской области.

«Противник ведет активные штурмовые действия», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее жители Запорожской области начали продавать квартиры и дома за бесценок.