Российские войска начали штурмовые действия у окраин Гуляйполя. Об этом ТАСС рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, чтобы не дать российским военным продвинуться, противник подготовил оборонительные сооружения, но это не дало успеха Вооруженным силам Украины (ВСУ). Поэтому они несут существенные потери и пытаются бежать, добавил Кимаковский.

24 ноября подразделения группировки «Восток» в ходе активных наступательных действий взяли под контроль населенный пункт Затишье в Запорожской области.

По данным ведомства, удары были нанесены по формированиям двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах Малиновки, Гуляйполя, Воздвижевки и Доброполья в Запорожской области, а также в районе Отрадного Днепропетровской области.

В министерстве уточнили, что украинская сторона потеряла до 245 военнослужащих, две бронированные боевые машины, 11 автомобилей и радиолокационную станцию RADA израильского производства.

Ранее сообщалось, что российские военные продолжают выбивать ВСУ из Димитрова в ДНР.