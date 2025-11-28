На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Абызов сможет вернуться на госслужбу после колонии

Бывшему министру Абызову разрешили вернуться на госслужбу после колонии
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Суд оставил в силе приговор бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову. Об этом пишет ТАСС.

Абызов был приговорен к 12 годам лишения свободы по статьям о мошенничестве и создании преступного сообщества. Суд частично изменил решение, сняв запрет на занятие государственных должностей после отбытия наказания.

До этого сообщалось, что Абызов не признал вину по новому уголовному делу о мошенничестве.

В 2012–2018 годах Абызов занимал пост министра по вопросам Открытого правительства. Его задержали в 2019 году по обвинению в хищении и выводе крупных сумм за рубеж.

Недавно суд отправил под домашний арест председателя комитета имущественных и земельных отношений администрации Тулы Андрея Слепцова, которого обвиняют в получении взятки. По версии следствия, обвиняемый получил 300 тыс. рублей от заместителя гендиректора АО «Лотос» за принятие решения о непроведении ревизионных и других проверок в отношении компании.

Ранее в Дагестане задержали экс-начальника управления Соцфонда по делу о взятках.

