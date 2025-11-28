На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Чиновник из Тулы оказался под домашним арестом по делу о взятке

ТАСС: главу КИЗО администрации Тулы отправили под домашний арест
Shutterstock

Суд отправил под домашний арест председателя комитета имущественных и земельных отношений администрации Тулы Андрея Слепцова, которого обвиняют в получении взятки. Об этом рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

«Да, Слепцов арестован», — подтвердил источник.

В объединенной пресс-службе судов и управления судебного департамента Тульской области уточнили, что фигуранта дела, обвиняемого по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), отправили под домашний арест до 26 января 2026 года.

По версии следствия, обвиняемый получил 300 тыс. рублей от заместителя гендиректора АО «Лотос» за принятие решения о непроведении ревизионных и других проверок в отношении компании.

18 ноября бывшему сотруднику Государственного комитета молодежной политики Крыма назначили более пяти лет колонии общего режима за мошенничество с грантами Росмолодежи, сообщили в региональном управлении ФСБ.

По данным ведомства, ущерб превысил 10,5 млн рублей.

Экс-чиновник, занимавший должность заведующего отделом по развитию творческого потенциала и грантовой поддержки, организовал схему по выводу бюджетных средств. Он убеждал знакомых предпринимателей участвовать в конкурсе грантов, после чего выигранные суммы обналичивались через аффилированных ему индивидуальных предпринимателей. При этом работы, за которые выделялись деньги, практически не выполнялись.

Ранее в России Владимира Зеленского осудили на 9 лет.

