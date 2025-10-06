Осужденному экс-министру Абызову предъявили новое обвинение

Этапированный в Москву бывший министр по вопросам Открытого правительства России Михаил Абызов не признал вину по новому уголовному делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные суда.

«Ходатайство следствия мотивировано криминальной опасностью против собственности. Потерпевшей стороной по делу признан представитель акционеров Российской венчурной компании (РВК)», — заявила судья.

По данным корреспондента агентства, следствие попросило избрать бывшему министру арест по новому делу.

В ходе расследования выяснилось, что Абызов и другие фигуранты уголовного дела о создании преступного сообщества и мошенничестве в 2012-2018 годах похитили денежные средства двух энергетических компаний, «Сибирской энергетической компании» и «Региональных электрических сетей», в размере 4 млрд рублей, также их сочли причастными к осуществлению незаконной предпринимательской деятельности, в ходе которой они получили доход на сумму 32,5 млрд рублей.

20 сентября судебные приставы начали взыскивать с Абызова около 27 млрд рублей. Они открыли два исполнительных производства о принудительном обращении средств экс-чиновника в государственный доход.

Ранее Абызов попросил оправдать его.