На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Люди застряли на аттракционе в московском парке развлечений

В Москве люди застряли на аттракционе в парке развлечений «Остров мечты»
true
true
true

В Москве люди застряли на аттракционе «Воздушный поезд», расположенном в парке развлечений «Остров мечты». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев.

На опубликованных каналом кадрах с места происшествия видно, как вагон с посетителями парка без движения висит на самом верху.

«К месту, по словам очевидцев, прибыли сотрудники МЧС: они готовят спасательную операцию. Предварительно, внутри аттракциона находятся два человека, среди них — взрослый и ребенок», — сказано в сообщении «Осторожно, Москва».

В августе гости, посетившие парк развлечений в Москве, застряли на одном из аттракционов. Как рассказали сами посетители, аттракцион сделал один оборот, после чего остановился и сломался. При этом сотрудница парка, находившаяся в кабинке с пультом, пыталась наладить ситуацию, нажимая кнопки, однако это не помогло ситуации.

В мае в Ростове мужчина застрял на колесе обозрения ночью, потому что про него забыли. Инцидент произошел в парке аттракционов на Театральной площади. Молодой человек катался на колесе обозрения, на большой высоте аттракцион неожиданно остановился.

Ранее 13 человек пострадали из-за обрушения 55-метровой карусели на ярмарке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами