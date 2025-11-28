Люди застряли на аттракционе в московском парке развлечений

В Москве люди застряли на аттракционе в парке развлечений «Остров мечты»

В Москве люди застряли на аттракционе «Воздушный поезд», расположенном в парке развлечений «Остров мечты». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев.

На опубликованных каналом кадрах с места происшествия видно, как вагон с посетителями парка без движения висит на самом верху.

«К месту, по словам очевидцев, прибыли сотрудники МЧС: они готовят спасательную операцию. Предварительно, внутри аттракциона находятся два человека, среди них — взрослый и ребенок», — сказано в сообщении «Осторожно, Москва».

В августе гости, посетившие парк развлечений в Москве, застряли на одном из аттракционов. Как рассказали сами посетители, аттракцион сделал один оборот, после чего остановился и сломался. При этом сотрудница парка, находившаяся в кабинке с пультом, пыталась наладить ситуацию, нажимая кнопки, однако это не помогло ситуации.

В мае в Ростове мужчина застрял на колесе обозрения ночью, потому что про него забыли. Инцидент произошел в парке аттракционов на Театральной площади. Молодой человек катался на колесе обозрения, на большой высоте аттракцион неожиданно остановился.

Ранее 13 человек пострадали из-за обрушения 55-метровой карусели на ярмарке.