В Ростове на колесе обозрения забыли мужчину

В Ростове мужчина застрял на колесе обозрения ночью, потому что про него забыли. Об этом сообщается в Telegram-канале «Ростов Главный».

Инцидент произошел в парке аттракционов на Театральной площади. Молодой человек катался на колесе обозрения, на большой высоте аттракцион неожиданно остановился.

Мужчина предположил, что работники забыли о нем, выключили аттракцион и ушли. Ростовчанин провел в кабинке около получаса, после чего карусель запустили и спустили его на землю.

До этого сообщалось, что в Магнитогорске люди провисели вниз головой четверть часа из-за заклинившего аттракциона. Как рассказали посетители, механизм, качавшийся из стороны в сторону, застыл в момент, когда люди находились на высоте.

Ранее в Германии мужчина упал с колеса обозрения с высоты 40 метров.