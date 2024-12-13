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В Великобритании 13 человек пострадали из-за обрушения 55-метровой карусели на ярмарке

На рождественской ярмарке в Британии сломался аттракцион, пострадали 13 человек

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Kannyzee/X

В Великобритании из-за поломки карусели на рождественской ярмарке пострадали 13 человек, передает Sky News.

Инцидент произошел около 19:30 12 декабря на площади Столетия в центре Бирмингема. По данным пожарной службы графства Уэст-Мидлендс, 55-метровый аттракцион Star Flyer «отказал и разбился» во время работы, травмировав 13 человек, двое из которых в итоге попали в больницу. Обошлось без серьезных травм, большинство пострадавших получили помощь на месте и отправились домой. Сильнее всего пострадали две женщины, тем не менее и их жизни находятся вне опасности.

Как сообщает BirminghamLive, тем же вечером на месте происшествия задержали двух человек, 21-летний и 55-летний мужчины мешали полицейским выполнять свои служебные обязанности. Они по-прежнему остаются под стражей по подозрению в злоупотреблении правом и препятствовании офицерам. Причины ЧП устанавливаются.

Ранее в Одессе люди застряли на аттракционе из-за перебоев с электричеством.

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