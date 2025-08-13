На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве люди застряли на аттракционе в парке развлечений

Baza: в Москве остановился аттракцион с людьми
Telegram-канал «Baza»

Гости, посетившие московский парк развлечений, застряли на одном из аттракционов. Об этом сообщает Baza.

Как рассказали сами посетители, аттракцион сделал один оборот, после чего остановился и сломался. При этом сотрудница парка, находившаяся в кабинке с пультом, пыталась наладить ситуацию, нажимая кнопки, однако это не помогло ситуации.

«Деньги за аттракцион вернули только после обращения в администрацию», – сообщается в публикации.

Отмечается, что сразу же после первого инцидента механизм сломался снова.

До этого в Саудовской Аравии 23 человека пострадали во время поломки аттракциона. Механизм раскачивал сидящих людей из стороны в сторону, но в какой-то момент он сломался, и некоторые посетители врезались в опорную конструкцию аттракциона, у троих из них диагностировали серьезные травмы.

Ранее два ребенка пострадали при обрыве канатной дороги в Нальчике.

