Родители пожаловались на истязание детей в российском детсаду

В Нижегородской области родители пожаловались на истязание детей в детсаду

В Нижегородской области воспитанники одного из детских садов возвращаются домой с различными травмами, родители бьют тревогу. Об этом сообщил Telegram-канал RT.

У дошкольников были обнаружены синяки, ожоги и даже раздробленные пальцы.

Родители написали совместное письмо главе муниципального района. Они требуют принять меры в отношении воспитательницы, которую подозревают в издевательстве над детьми.

«Воспитатель агрессивно и грубо ведет себя с воспитанниками, оказывает физическое воздействие, причиняет боль детям», — говорится в тексте.

Недавно девочка получила термический ожог ягодиц в сочинском детсаду. Воспитатели вернули двухлетнюю Мирославу ее матери через пару часов. На ягодицах ребенка появился пузырь от ожога, а когда он лопнул, место обработали детской присыпкой.

Недавно выяснилось, что в Челябинской области детский сад заплатит за травму, полученную ребенком на прогулке. Так постановил суд.

Ранее тренер российского детского сада избил ребенка в воспитательных целях.