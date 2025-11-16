На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Детский сад в Челябинской области заплатит родителям за перелом ноги у ребенка

В Троицке мать ребенка засудила детсад за перелом ноги на прогулке
В Челябинской области детский сад заплатит за травму, полученную ребенком на прогулке. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Несчастный случай произошел в июне этого года с пятилетним воспитанником детского сада в Троицке. Во время прогулки ребенок играл в догонялки под присмотром воспитателя, но упал получил перелом бедренной кости.

Травму была признана тяжелой, и мать пострадавшего обратилась в прокуратуру с требованием взыскать компенсацию морального вреда. Так как по закону детский сад отвечает за безопасность детей в своем учреждении, прокурор подал в суд иск к образовательному учреждению.

В итоге суд постановил выплатить в пользу несовершеннолетнего компенсацию в размере 280 тыс. рублей.

Ранее российская школьница получила разрыв селезенки на детской площадке и 700 тысяч рублей.

