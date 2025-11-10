На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тренер российского детского сада избил ребенка в воспитательных целях

В Иркутской области тренер детского сада избил воспитанника
Depositphotos

Жительница Иркутской области просит возбудить уголовное дело на тренера физического воспитания в детском саду: она утверждает, что педагог избил ее сына. Об этом сообщили в пресс-службе Межрегионального центра по правам детей, куда мать потерпевшего обратилась за помощью.

Женщина рассказала, что водит своего сына в детский сад поселка Молодежный Иркутской области. В один из дней, по ее словам, тренер схватил ее ребенка за шею, поднял вверх, а потом оттащил за ухо в угол. В результате мальчик получил множественные травмы головы, лица, шеи и ушей.

О факте случившегося родителям рассказал воспитатель, однако, как утверждает иркутянка, сделал это не сразу после инцидента, а лишь вечером, когда детей забирали из группы.

«Несмотря на то, что родители обратились в полицию сразу, процессуальное решение до сих пор не принято, а тренер продолжает работать. При этом администрация дошкольного учреждения пытается оправдать тренера», — сообщили в пресс-службе центра.

Правозащитники отметили, что направили по этим фактам обращения в областное министерство образования, региональную прокуратуру и Следственный комитет.

Ранее в Хабаровском крае воспитательница избила ребенка в детском саду.

