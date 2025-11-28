Следователи задержали главу реабилитационного центра, где издевались над детьми

В Московской области следователи задержали руководителя реабилитационного центра для подростков, пациенты которого жаловались на издевательства, — Анну Хоботову. Об этом сообщили в пресс-службе СК столичного региона.

«В рамках расследования уголовного дела о совершении ряда преступлений в реабилитационном центре для подростков в Истринском муниципальном округе задержана организатор учреждения», — говорится в сообщении.

Сейчас с женщиной работают следователи.

Накануне сообщалось, что Хоботову объявили в розыск.

25 ноября в управлении СК по Московской области сообщили о возбуждении уголовного дела после закрытия реабилитационного центра, где пытали несовершеннолетних. В действиях работников учреждения усмотрели признаки услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Администратора отправили под стражу. Сообщалось, что всего в центре удерживали 24 несовершеннолетних. Одному из них нанесли настолько серьезные повреждения, что он впал в кому, его жизнь под угрозой.

Ранее силовики пришли с обыском еще в один филиал рехаба, где издевались над детьми.