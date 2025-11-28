Бывшему вице-премьеру Лопаевой отказали в освобождении от наказания

Осужденной на четыре года колонии за хищение 68 миллионов рублей экс-вице-премьеру Пермского края Елене Лопаевой смягчили наказание. Об этом Ura.ru сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

«В Индустриальном районном суде принято решение о замене вида наказания. Елене Лопаевой назначено два с половиной года и 12 дней ограничения свободы», — говорится в сообщении.

В 2017 году Лопаева была куратором-исполнителем соглашения Пермского края с благотворительным фондом «Содействие-XXI век». Она похитила деньги из фонда, глава которого был ее подельником.

Недавно Артемовский городской суд Свердловской области приговорил бывшего главу Артемовского городского округа Константина Трофимова к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 3 млн рублей.

Также в Калужской области суд приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего начальника исправительной колонии (ИК) строгого режима ИК-4 УФСИН России.

Ранее суд вынес приговор бывшему и.о. вице-премьера Башкирии по делу о взятке.