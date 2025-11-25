На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Свердловский суд приговорил к тюрьме экс-главу Артемовского округа за взятки

Экс-главу Артемовского округа Трофимова приговорили к 10 годам колонии за взятки
Telegram-канал Прокуратура Свердловской области

Артемовский городской суд Свердловской области вынес приговор бывшему главе округа Константину Трофимову по делу о получении взяток. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Следствие установило, что в период с июня по декабрь 2022 года Трофимов получил взятки на общую сумму 3,9 млн рублей от исполняющей обязанности директора муниципального оздоровительного комплекса за помощь в ее назначении, а также продлении трудового договора, аттестации и сокрытии нарушений в работе предприятия.

Также выяснилось, в конце 2022 года он получил от директора МУП «Управляющая компания «Наш дом Артемовский»» водонагреватель стоимостью более 20 тыс. рублей и услуги по его установке за аналогичное покровительство.

С учетом позиции обвинения суд в итоге назначил Трофимову наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 3 млн рублей. Кроме того осужденного лишили права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления сроком на 9 лет. Также в доход государства взыскали сумму взяток и водонагреватель.

Ранее заместителя экс-главы медцентра Минобороны обвинили в мошенничестве.

