Россиянина вывезли из зоны наводнения в Таиланде

Генконсульство: россиянина эвакуировали из зоны наводнения в Таиланде
Roylee Suriyaworakul/Reuters

Россиянина, который находился в зоне наводнения в таиландском городе Хатъяй в Таиланде, эвакуировали. Об этом ТАСС сообщил генконсул РФ в провинции Пхукет Егор Иванов.

По его словам, других сообщений от российских граждан в связи с наводнением не поступало.

«Местные власти также не информировали нас о возможных пострадавших среди россиян», — сказал он.

До этого сообщалось, что россиянин Евгений Зарецкий оказался заблокирован в отеле в таиландском городе Хатъяй, который подвергся сильному наводнению.

Как сообщил российский турист, в отеле на тот момент было примерно 40-50 человек. Среди них, кроме него, россиян больше не было. Большинство пострадавших от наводнения – граждане КНР и Малайзии, также в отеле были граждане США, Великобритании и Сингапура.

До этого история спасения из затопленного отеля в городе Хатъяй обернулась громким семейным скандалом. Жена спасала мужа во время наводнения и узнала, что он изменял ей в этой гостинице с любовницей.

Ранее в Таиланде багаж пассажиров парома унесло в открытое море.

