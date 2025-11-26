На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Таиланде багаж пассажиров парома унесло в открытое море

Daily Mail: багаж пассажиров парома унесло в море по вине экипажа
true
true
true
close
TikTok

В Таиланде багаж пассажиров парома унесло в открытое море, пишет Daily Mail.

Как рассказала путешественница из Элис Зампарелл, она стала свидетельницей неожиданной сцены — мимо плывущего парома на волнах качались десятки чемоданов и рюкзаков, в том числе и ее собственные.

Причиной инцидента, как сообщается, стала халатность экипажа. Багаж пассажиров, находившийся на верхней палубе, не был надежно закреплен, и из-за сильной качки в неспокойном море его попросту смыло за борт.

Женщине, приехавшей в Таиланд из Австралии, в итоге удалось добиться компенсации в размере $1400, однако, по ее словам, это далось непросто.

Элис рассказала, что сотрудники парома изначально отказывались верить в высокую стоимость ее вещей.

«Они чуть не рассмеялись нам в лицо, когда мы объясняли реальную стоимость», — сообщила она, добавив, что итоговая сумма компенсации была выплачена после долгих споров и убеждений.

Ранее сообщалось, что работники японского аэропорта ни разу за 30 лет не потеряли багаж и установили рекорд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами