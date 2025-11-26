В Таиланде багаж пассажиров парома унесло в открытое море, пишет Daily Mail.

Как рассказала путешественница из Элис Зампарелл, она стала свидетельницей неожиданной сцены — мимо плывущего парома на волнах качались десятки чемоданов и рюкзаков, в том числе и ее собственные.

Причиной инцидента, как сообщается, стала халатность экипажа. Багаж пассажиров, находившийся на верхней палубе, не был надежно закреплен, и из-за сильной качки в неспокойном море его попросту смыло за борт.

Женщине, приехавшей в Таиланд из Австралии, в итоге удалось добиться компенсации в размере $1400, однако, по ее словам, это далось непросто.

Элис рассказала, что сотрудники парома изначально отказывались верить в высокую стоимость ее вещей.

«Они чуть не рассмеялись нам в лицо, когда мы объясняли реальную стоимость», — сообщила она, добавив, что итоговая сумма компенсации была выплачена после долгих споров и убеждений.

Ранее сообщалось, что работники японского аэропорта ни разу за 30 лет не потеряли багаж и установили рекорд.