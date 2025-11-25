Российский турист оказался заблокирован в тайском отеле из-за наводнения

Россиянин Евгений Зарецкий оказался заблокирован в отеле в таиландском городе Хатъяй, который подвергся сильному наводнению. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщил российский турист, в отеле примерно 40-50 человек. Среди них, кроме него, россиян больше нет. Большинство пострадавших от наводнения – граждане КНР и Малайзии, также в отеле присутствуют граждане США, Великобритании и Сингапура.

«Генератор работает два раза в день, так что есть возможность зарядить телефоны примерно на час-полтора. Я не обращался в российское генконсульство на Пхукете, так как считаю ситуацию не критичной. Сегодня нам привезли продовольствие на лодке, ожидаем эвакуацию. К местным властям и службам у меня претензий нет», — подчеркнул российский турист.

Зарецкий также отметил, что он чувствует себя в безопасности в здании, где верхние этажи не затоплены. Он уточнил, что помощь нужна жителям одноэтажных домов, которые затопило до уровня крыши.

До этого история спасения из затопленного отеля в городе Хатъяй обернулась громким семейным скандалом. Жена спасала мужа во время наводнения и узнала, что он изменял ей в этой гостинице с любовницей.

