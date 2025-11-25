На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жена спасала мужа во время наводнения и узнала, что он изменяет ей с любовницей

В Таиланде жена узнала об измене мужа, спасая его во время наводнения
true
true
true
close
LightField Studios/Shutterstock/FOTODOM

В Таиланде жена спасала мужа во время наводнения и узнала, что он изменяет ей с любовницей, пишет World of Buzz.

В Таиланде история спасения из затопленного отеля в городе Хатъяй обернулась громким семейным скандалом. Когда из-за наводнения уровень воды в городе поднялся, и мужчина не мог покинуть гостиницу, его супруга, оставшаяся с детьми, начала координировать для него помощь. Через знакомую, у которой есть местные родственники, она отправила спасателей по указанному адресу.

В ходе операции выяснилась деталь: мужчина проживал в номере не один, а с женщиной, которую представлял своей «коллегой». Как сообщила обманутая супруга, они провели в одном номере четыре ночи.

«Дорогие мужчины, пожалуйста, проявите хоть немного сочувствия к своим женам. Если вам не стыдно за неё, то хотя бы стыдно перед Богом», — прокомментировала женщина.

Ранее женщина потребовала с мужа компенсацию за измену и осталась ни с чем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами