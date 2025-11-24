На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВККС разрешила арестовать судью, освободившего члена уральской ОПГ

ВККС согласилась на арест судьи из Кургана, который помог освободить члена ОПГ
Shutterstock

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на арест бывшего судьи Юргамышского районного суда Курганской области Валерия Козлова, который освободил из колонии участника организованной преступной группировки (ОПГ) «Локомотив» Виталия Звонарева. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно решению ВККС, представление председателя Следственного комитета (СК) РФ о даче согласия на исполнение решения об избрании меры пресечения Козлову в виде содержания под стражей было удовлетворено.

До этого стало известно, что СК ходатайствовал о возбуждении уголовного дела в отношении Козлова по подозрению в получении взятки, вынесении неправосудного приговора и пособничестве преступлению. Вначале 2000-х годов участник ОПГ «Локомотив» Виталий Звонарев по прозвищу Малой вместе с подельниками — Антоном Пономарёвым («Удар») и братьями Касторновыми — совершил серию разбойных нападений.

В 2002 году Звонарева приговорили к 22 годам лишения свободы. Однако в 2020 году Кетовский районный суд досрочно освободил его по состоянию здоровья, несмотря на дисциплинарные нарушения, отсутствие компенсации потерпевшим и отрицательные заключения прокуратуры и УФСИН, которые не поддержали ходатайство осужденного.

Схема незаконного освобождения была раскрыта правоохранительными органами. В 2022 году сотрудники СК и ФСБ задержали уролога Курганской областной больницы Григория Пономарева, которого подозревают в получении крупной взятки за подготовку фиктивного медзаключения, а также мать Звонарева. В мае 2024 года по делу о фальсификации доказательств и пособничестве в побеге был задержан его адвокат.

Решение Кетовского районного суда о досрочном освобождении впоследствии отменили, а к оставшемуся сроку Звонарева добавили неотбытые годы наказания. 14 июля ВККС, по обращению председателя СК России Александра Бастрыкина, дала согласие на возбуждение уголовных дел в отношении Козлова.

Ранее ВККС разрешила возбудить дело против судьи из Адыгеи Воитлева по статье о взятке.

