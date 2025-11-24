На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российского судью, подозреваемого во взятке, будут судить по запросу Бастрыкина

ВККС разрешила возбудить дело против судьи из Адыгеи Воитлева по статье о взятке
close
Depositphotos

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России дала согласие на возбуждение уголовного дела против судьи из Адыгеи Адама Воитлева по статье о получении взятки. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующий запрос отправил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. По версии следствия, Воитлев получил от одного из подсудимых 2,3 млн рублей и за эти деньги убедил другого судью вернуть дело прокурору и снять арест с имущества подсудимого. Это решение отменила апелляция, тогда Воитлев получил еще 200 тысяч рублей. Однако дело в итоге было рассмотрено, взяткодателю вынесен обвинительный приговор. После этого он пожаловался на судью в ФСБ.

Воитлев пришел на допрос, но отказался отвечать на вопросы следователя, сославшись на 51 статью Конституции о том, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого. Однако позже судья прислал следователю сообщение, в котором признал вину в получении взятки в размере 2 млн рублей.

Всего на этой неделе ВККС по требованию Бастрыкина рассмотрит вопрос о возбуждении дел против шести действующих или пребывающих в отставке судей. О каких именно судьях идет речь и что им вменяется, не уточняется.

Ранее Бастрыкин запросил согласие на возбуждение дела о взятке в отношении курской судьи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами