Российского судью, подозреваемого во взятке, будут судить по запросу Бастрыкина

ВККС разрешила возбудить дело против судьи из Адыгеи Воитлева по статье о взятке

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России дала согласие на возбуждение уголовного дела против судьи из Адыгеи Адама Воитлева по статье о получении взятки. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующий запрос отправил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. По версии следствия, Воитлев получил от одного из подсудимых 2,3 млн рублей и за эти деньги убедил другого судью вернуть дело прокурору и снять арест с имущества подсудимого. Это решение отменила апелляция, тогда Воитлев получил еще 200 тысяч рублей. Однако дело в итоге было рассмотрено, взяткодателю вынесен обвинительный приговор. После этого он пожаловался на судью в ФСБ.

Воитлев пришел на допрос, но отказался отвечать на вопросы следователя, сославшись на 51 статью Конституции о том, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого. Однако позже судья прислал следователю сообщение, в котором признал вину в получении взятки в размере 2 млн рублей.

Всего на этой неделе ВККС по требованию Бастрыкина рассмотрит вопрос о возбуждении дел против шести действующих или пребывающих в отставке судей. О каких именно судьях идет речь и что им вменяется, не уточняется.

Ранее Бастрыкин запросил согласие на возбуждение дела о взятке в отношении курской судьи.