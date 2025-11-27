На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВККС прекратила отставку бывшего главы Краснодарского краевого суда

ВККС прекратила отставку экс-председателя Краснодарского краевого суда Чернова
true
true
true
close
Пресс-служба администрации Краснодарского края

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) решила прекратить отставку бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, который, по данным Генеральной прокуратуры, был связан с экс-судьей Верховного суда РФ Виктором Момотовым. Об этом сообщает ТАСС.

«ВККС приняла решение на основании п. 6 ст. 15 закона «О статусе судей в РФ» (совершение существенного, виновного, несовместимого с высоким званием судьи нарушения положений закона о статусе судей) прекратить отставку судьи Чернова», — сказано в итоговом решении коллегии.

Уточняется, что данное решение приняли единогласно. Оно влечет за собой лишение гарантий личной неприкосновенности и принадлежности к судейскому сообществу, а также прекращение связанного с таким статусом материального и социального обеспечения.

20 ноября ТАСС сообщил, что против Александра Чернова может быть возбуждено уголовное дело коррупционной направленности.

По словам источника в правоохранительных органах, экс-главе Краснодарского краевого суда фактически принадлежали объекты недвижимости, которые были зарегистрированы на номинальных лиц, в частности, на гражданскую жену судьи и ее мать. Кроме того, Чернов получал доходы от коммерческой деятельности его гражданской супруги. На сына судьи были номинально оформлены доли в коммерческом предприятии и на помещения в торговом центре.

Ранее у бывшего главы Краснодарского краевого суда изъяли имущество на 13 млрд рублей.

