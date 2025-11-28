На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В аэропорту Сочи сняли ограничения

true
true
true
close
karel291/Wikimedia

В аэропорту Сочи сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет», — говорится в посте.

Также в Росавиации добавили, что в период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» пять самолетов.

О приостановке работы нескольких аэропортов в Краснодарском крае — Краснодара, Геленджика и Сочи — сообщали утром 28 ноября. Как уточнял тогда Кореняко, меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотников на Саратов и Энгельс. Как рассказали очевидцы, первые взрывы в небе раздались после часа ночи и продолжаются с разной интенсивностью до сих пор.

Ранее в аэропорту Сочи пассажирам раздали матрасы в связи с задержкой рейсов.

