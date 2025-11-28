На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Один человек пострадал в результате удара ВСУ по Херсонской области

В Херсонской области один человек ранен после ударов ВСУ
Мирный житель ранен в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по населенному пункту Великие Копани левого берега Днепра в Херсонской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.

Представитель экстренных служб заявил, что всего за сутки ВСУ нанесли 49 артиллерийских ударов.

«В течение светлого времени дня ВСУ нанесли 24 удара из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 25 артиллерийских обстрелов со стороны украинской армии были зафиксированы ночью», - отметили в службе.

Ударам противника подверглись 12 населенных пунктов: Алешки, Каховка, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Великие Копани, Каиры, Брилевка, Днепряны, Новая Маячка, Обрывки, Пролетарка, Райское.

27 ноября глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска предпринимают попытку комбинированного удара по региону, работает ПВО.

При этом он также предупредил местных жителей об опасности БПЛА.

26 ноября глава региона сообщил, что атакам ВСУ подверглись 10 населенных пунктов Херсонской области. Были повреждены линии электропередач. Без света остались 32 тыс. человек в 61 населенном пункте Скадовского, Каланчакского и Чаплинского муниципальных округов.

Ранее в ЛНР две заправки подверглись атаке со стороны ВСУ.

