На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украинские войска пытаются нанести комбинированный удар по Херсонской области

Сальдо: ВСУ пытаются нанести комбинированный удар по Херсонской области
true
true
true
close
Anatolii Stepanov/Reuters

Украинские войска предпринимают попытку комбинированного удара по Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«Работает ПВО. Противник предпринимает попытку комбинированного удара по территории Херсонской области», — сообщил губернатор.

При этом Сальдо также предупредил местных жителей об опасности БПЛА.

26 ноября глава региона сообщил, что атакам ВСУ подверглись 10 населенных пунктов Херсонской области. Были повреждены линии электропередач. Без света остались 32 тыс. человек в 61 населенном пункте Скадовского, Каланчакского и Чаплинского муниципальных округов.

21 ноября стало известно, что за сутки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск пострадали три человека. Так, в поселке городского типа Днепряны был ранен мирный житель 1975 года рождения, его доставили в больницу. В Новой Каховке в результате попадания дрона в легковой автомобиль пострадали мужчина 1972-го и женщина 1977 года рождения. Они оба были госпитализированы, отметил Сальдо.

Ранее Путин заявил о возможном обвале фронта у ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами