Украинские войска пытаются нанести комбинированный удар по Херсонской области

Украинские войска предпринимают попытку комбинированного удара по Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«Работает ПВО. Противник предпринимает попытку комбинированного удара по территории Херсонской области», — сообщил губернатор.

При этом Сальдо также предупредил местных жителей об опасности БПЛА.

26 ноября глава региона сообщил, что атакам ВСУ подверглись 10 населенных пунктов Херсонской области. Были повреждены линии электропередач. Без света остались 32 тыс. человек в 61 населенном пункте Скадовского, Каланчакского и Чаплинского муниципальных округов.

21 ноября стало известно, что за сутки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск пострадали три человека. Так, в поселке городского типа Днепряны был ранен мирный житель 1975 года рождения, его доставили в больницу. В Новой Каховке в результате попадания дрона в легковой автомобиль пострадали мужчина 1972-го и женщина 1977 года рождения. Они оба были госпитализированы, отметил Сальдо.

Ранее Путин заявил о возможном обвале фронта у ВСУ.