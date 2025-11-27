На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЛНР две заправки подверглись атаке со стороны ВСУ

Беспилотники атаковали две АЗС в Луганской народной республике
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотников атаковали территорию Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает правительство региона в своем Telegram-канале.

Были атакованы две автозаправочные станции (АЗС) в Старобельском муниципальном округе. В правительстве добавили, что в текущий момент пролеты беспилотников также фиксируют над северными районами ЛНР.

Представители правительства призвали жителей соблюдать осторожность, а также воздержаться от фото- и видеосъемки.

27 ноября президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке заявил, что Россия очень много сделала в сфере беспилотной техники, это революция для страны.

До этого военнослужащие 218-го гвардейского танкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки «Восток» рассказали RT подробности штурма населенного пункта Успеновка. Им пришлось столкнуться с хорошо подготовленной обороной и замаскированными огневыми точками.

Ранее в России создали новый стелс-материал с системой антиобледенения для беспилотников.

