В Сириусе возобновили допуск на конгресс ученых после угрозы атаки БПЛА

В университете «Сириус» V Конгресс молодых ученых возобновил работу, допуск участников на мероприятие разрешен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационную рассылку участников события.

«Отмена эвакуации. <…> Конгресс молодых ученых возобновляет свою работу», — говорится в сообщении.

Несколько часов назад организаторы приостановили доступ на площадку проведения конгресса молодых ученых из-за опасности атаки беспилотников. Они подчеркнули, что участникам, которые уже прибыли к месту проведения конгресса, нужно следовать указаниям громкоговорителей и сотрудников МЧС.

До этого мэр Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале призвал родителей не отправлять детей в школы и детские сады до отмены угрозы беспилотной опасности. Он призвал дождаться отмены угрозы беспилотной опасности. Прошунин подчеркнул, что это касается и студентов.

Ранее в трех российских аэропортах ввели ограничения на полеты.