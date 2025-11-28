В Сириусе приостановили доступ на площадку конгресса из-за угрозы БПЛА

Организаторы приостановили доступ на площадку проведения V Конгресса молодых ученых (КМУ) в Сириусе из-за опасности атаки беспилотников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационную рассылку для гостей мероприятия.

«В связи с объявлением сигнала тревоги на территории Сириус допуск на площадку приостановлен», — говорится в сообщении.

Организаторы отметили, что о возобновлении работы площадки сообщат дополнительно. Они подчеркнули, что участникам, которые уже прибыли к месту проведения конгресса, нужно следовать указаниям громкоговорителей и сотрудников МЧС.

До этого мэр Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале призвал родителей не отправлять детей в школы и детские сады до отмены угрозы беспилотной опасности. Он призвал дождаться отмены угрозы беспилотной опасности. Прошунин подчеркнул, что это касается и студентов.

28 ноября пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта РФ Артем Кореняко сообщил, что в аэропортах Краснодара (Пашковский), Геленджика и Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. По его словам, меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в аэропорту Сочи пассажирам раздали матрасы в связи с задержкой рейсов.