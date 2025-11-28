В трех российских аэропортах ввели ограничения на полеты

Росавиация: в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса ввели ограничения

В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса ввели временные ограничения на полеты пассажирских судов. Об этом сообщили официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Аэропорты Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный), Магас: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

По его словам, меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В аэропорту Саратова сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Кореняко добавил, что ограничения перестали действовать в аэропортах Пензы, Самары и Ульяновска.

При этом в аэропортах Краснодара (Пашковский), Геленджика и Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. По словам представителя Росавиации, меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

28 ноября мэр Сочи Андрей Прошунин призвал родителей не отправлять детей в школы и детские сады до отмены угрозы беспилотной опасности. Он призвал дождаться отмены угрозы беспилотной опасности. Прошунин подчеркнул, что это касается и студентов.

Ранее во Внуково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.