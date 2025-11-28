На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В трех российских аэропортах ввели ограничения на полеты

Росавиация: в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса ввели ограничения
true
true
true
close
Shutterstock

В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса ввели временные ограничения на полеты пассажирских судов. Об этом сообщили официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Аэропорты Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный), Магас: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

По его словам, меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В аэропорту Саратова сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Кореняко добавил, что ограничения перестали действовать в аэропортах Пензы, Самары и Ульяновска.

При этом в аэропортах Краснодара (Пашковский), Геленджика и Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. По словам представителя Росавиации, меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

28 ноября мэр Сочи Андрей Прошунин призвал родителей не отправлять детей в школы и детские сады до отмены угрозы беспилотной опасности. Он призвал дождаться отмены угрозы беспилотной опасности. Прошунин подчеркнул, что это касается и студентов.

Ранее во Внуково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами