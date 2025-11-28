В Сочи призвали не отправлять детей в школы из-за угрозы атаки БПЛА

Мэр Сочи Прошунин: не отправляйте детей в школы до отмены угрозы атаки БПЛА

Мэр Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале призвал родителей не отправлять детей в школы и детские сады до отмены угрозы беспилотной опасности.

«Напоминаю, что в детских садах и школах принимают детей, в учебных учреждениях есть безопасные места, руководители, сотрудники и охрана знают, как действовать на случай атаки», — заявил он.

По словам мэра, если дети находятся дома, то не следует отправлять их на занятия. Он призвал дождаться отмены угрозы беспилотной опасности.

Прошунин подчеркнул, что это касается и студентов.

До этого пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта РФ Артем Кореняко сообщил, что в аэропортах Краснодара (Пашковский), Геленджика и Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. По его словам, меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 28 ноября Telegram-канал SHOT писал, что средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотников на Саратов и Энгельс. Как рассказали очевидцы, первые взрывы в небе раздались после часа ночи и продолжаются с разной интенсивностью до сих пор.

Ранее в аэропорту Сочи пассажирам раздали матрасы в связи с задержкой рейсов.