В Волгограде, Краснодаре и Геленджике отменили ограничения на полеты

Росавиация: в аэропортах Волгограда, Краснодара и Геленджика возобновили полеты

В аэропортах Волгограда, Краснодара и Геленджика сняли временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом заявил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, меры принимались для обеспечения безопасности полетов.

До этого в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса ввели временные ограничения на полеты пассажирских судов.

Незадолго до этого в Саратове сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Кореняко добавил, что ограничения перестали действовать в аэропортах Пензы, Самары и Ульяновска.

28 ноября мэр Сочи Андрей Прошунин призвал родителей не отправлять детей в школы и детские сады до отмены угрозы беспилотной опасности. Он призвал дождаться отмены угрозы беспилотной опасности. Прошунин подчеркнул, что это касается и студентов.

Ранее во Внуково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.