Россиянам рассказали, какие неудобства электронный браслет доставляет носителю

Электронный браслет, используемый для контроля перемещений лиц, может доставлять своему носителю неудобства в быту. Об этом RT рассказалтов «Ваш Юридический Поверенный» Константин Трапаидзе.

«Быт человека с электронным браслетом в любом случае незавидный. Но ни душ принимать, ни иным процедурам браслет не мешает», — объяснил эксперт.

По его словам, обладателю такого устройства может быть неудобно носить некоторые модели брюк и другой одежды.

Адвокат добавил, что при помощи сигнала электронного браслета определяется местоположение его носителя с точностью до 50-100 метров. Арестованный не должен покидать этот периметр. Однако, по словам специалиста, иногда устройство может срабатывать ложно. В таком случае браслет корректируют или даже меняют.

