На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, какие неудобства электронный браслет доставляет носителю

Адвокат Трапаидзе: электронный браслет не мешает носителю принимать душ
close
Depositphotos

Электронный браслет, используемый для контроля перемещений лиц, может доставлять своему носителю неудобства в быту. Об этом RT рассказалтов «Ваш Юридический Поверенный» Константин Трапаидзе.

«Быт человека с электронным браслетом в любом случае незавидный. Но ни душ принимать, ни иным процедурам браслет не мешает», — объяснил эксперт.

По его словам, обладателю такого устройства может быть неудобно носить некоторые модели брюк и другой одежды.

Адвокат добавил, что при помощи сигнала электронного браслета определяется местоположение его носителя с точностью до 50-100 метров. Арестованный не должен покидать этот периметр. Однако, по словам специалиста, иногда устройство может срабатывать ложно. В таком случае браслет корректируют или даже меняют.

Психолог, доктор культурологии Андрей Зберовский до этого предупредил, что не все бывшие заключенные встают на путь исправления и возвращаются к нормальной жизни. Он заявил, что тех, кто совершил тяжкие преступления, опасно допускать к работе с детьми.

Ранее в России предложили предоставить полиции доступ к персональным данным бывших заключенных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами