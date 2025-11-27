В России предложили предоставить полиции доступ к персональным данным бывших заключенных

Группа депутатов направила в Госдуму законопроект, позволяющий полицейским использовать данные мобильных телефонов, платежных систем, геолокации и систем распознавания лиц бывших заключенных. По мнению авторов, благодаря этому правоохранительным органам удастся быстрее выявлять нарушения и оперативно реагировать на уклонение от надзора, сообщает «Парламентская газета».

Документ касается бывших заключенных, находящихся под административным надзором. Отмечается, что речь идет только о тех, у кого есть непогашенная судимость за опасный или особо опасный рецидив, а также за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Освободившиеся из мест лишения свободы обязаны соблюдать установленные судом ограничения и выполнять определенные требования. Так, им можно быть запрещено покидать дом ночью или посещать места продажи алкоголя. Депутаты предложили предоставить полицейским возможность контролировать бывших заключенных с помощью данные операторов систем фото- и видеофиксации, а также распознавания лиц.

Согласно документу, сотрудникам правоохранительных органов будет позволено использовать технические средства, в числе которых камеры аудио- и видеозаписи, а также фотосъемку. Также они смогут получать доступ к данным, хранящимся в различных базах и информсистемах. Кроме того, полицейские смогут использовать информацию с мобильных устройств бывших заключенных, а также данные об их геолокации и сведения из платежных систем. Они также смогут получать сведения с технических средств, автоматически распознающих лица.

Ранее стало известно, что биометрия останется самым дешевым способом оплаты проезда в Москве после изменения тарифов.