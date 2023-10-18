Психолог заявил об опасных последствиях привлечения осужденных к работе в школах

Далеко не все бывшие заключенные встают на путь исправления и возвращаются к нормальной жизни. По этой причине допускать бывших заключенных, совершивших тяжкие преступления, к работе с детьми опасно, заявил психолог, доктор культурологии Андрей Зберовский. Это может обрушить всю систему образования, подчеркнул он в беседе с телеканалом «360».

Дети не имеют серьезной психологической защиты, их легко запугать и ими легко манипулировать, подчеркнул эксперт.

«Соответственно, многие насильники, маньяки и психопаты, попадая в детскую среду, попадают как волк в овчарню», — добавил он.

Зберовский согласился, что есть процент действительно исправившихся людей, которые стремятся к педагогической работе, однако подчеркнул, что риски слишком высоки, так как речь идет о детях. «Один-два скандала подобного рода, когда пошли работать в педагогику и запятнали себя какими-то страшными моральными деяниями, конечно, обрушат систему образования и всего на свете», — убежден психолог.

Бывших заключенных можно привлекать к работе в благотворительных проектах и воскресных школах – такие случаи есть в зарубежной практике, добавил эксперт.

Напомним, в Госдуму внесли законопроект, который предлагает разрешить осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления с погашенной судимостью осуществлять преподавательскую и тренерскую деятельность. Общественники по-разному оценили этот документ. Так, по мнению детского омбудсмена Татарстан Ирины Волынец, в отдельных случаях экс-заключенным можно разрешить преподавать – к примеру, если они получили срок за экономические преступления.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин осудил проект, назвав ошибкой идею разрешить отбывшим срок за тяжкие преступления гражданам становиться учителями. Он подчеркнул, что документ противоречит Трудовому кодексу РФ, и заявил, что надеется на отзыв законопроекта депутатами.