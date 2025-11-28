Власти Белгородской области перевели каналы оповещения об атаках в Мax

В Белгородской области каналы, оповещающие об атаках беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), перевели в мессенджер Мax. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Предлагаю максимально перестраховаться и зарегистрироваться в мессенджере Мax, мы туда перевели все каналы информирования, которые есть в телеграм, и будем дублировать [информацию об атаках БПЛА] и в Мax», — заявил он.

По мнению губернатора, это решение было правильным. Гладков отметил, что сейчас важно использовать все ресурсы, которые есть в распоряжении властей.

До этого глава региона сообщал, что ВСУ нанесли удары по энергетическим объектам в Белгородской области. По словам губернатора, ситуация в регионе остается на крайне напряженном уровне. Гладков отметил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили воздушные цели.

В утренней сводке Миноброны РФ говорилось, что силы ПВО ночью перехватили 136 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, больше всего БПЛА — 46 – сбиты в Ростовской области. При этом в Саратовской области сбили 30 дронов, 29 — в Крыму, 12 – над акваторией Черного моря.

Ранее в Сириусе приостановили доступ на площадку конгресса из-за угрозы БПЛА.