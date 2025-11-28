На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Власти Белгородской области перевели каналы оповещения об атаках в Мax

Гладков: в Белгородской области оповещения об атаках БПЛА перевели в Мax
true
true
true
close
Shutterstock

В Белгородской области каналы, оповещающие об атаках беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), перевели в мессенджер Мax. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Предлагаю максимально перестраховаться и зарегистрироваться в мессенджере Мax, мы туда перевели все каналы информирования, которые есть в телеграм, и будем дублировать [информацию об атаках БПЛА] и в Мax», — заявил он.

По мнению губернатора, это решение было правильным. Гладков отметил, что сейчас важно использовать все ресурсы, которые есть в распоряжении властей.

До этого глава региона сообщал, что ВСУ нанесли удары по энергетическим объектам в Белгородской области. По словам губернатора, ситуация в регионе остается на крайне напряженном уровне. Гладков отметил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили воздушные цели.

В утренней сводке Миноброны РФ говорилось, что силы ПВО ночью перехватили 136 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, больше всего БПЛА — 46 – сбиты в Ростовской области. При этом в Саратовской области сбили 30 дронов, 29 — в Крыму, 12 – над акваторией Черного моря.

Ранее в Сириусе приостановили доступ на площадку конгресса из-за угрозы БПЛА.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами