Минобороны: 136 украинских беспилотников сбили за ночь в России

РИА «Новости»

Силы ПВО ночью перехватили 136 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Больше всего БПЛА — 46 – сбиты в Ростовской области. В Саратовской области сбили 30 дронов, 29 — в Крыму, 12 – над акваторией Черного моря, шесть – в Брянской области, пять – в Волгоградской области.

Еще по два беспилотника уничтожили в Воронежской и Московской областях, а также над акваторией Азовского моря. По одному сбиты в Курской и Калужской областях.

До этого сообщалось, что в Воронежской области в результате атаки беспилотников были повреждены кровля жилого дома и АЗС.

В городе Шахты Ростовской области при падении БПЛА повреждения получили несколько автомобилей, также были выбиты стекла в окнах и на балконах 5-этажного дома. В Таганроге выбиты стекла в окнах двух частных домов.

Ранее два украинских беспилотника сбили на подлете к Москве.

