В Гонконге потушили пожар в ЖК, унесший жизни более 90 человек

CCTV: пожар в ЖК в Гонконге, унесший жизни более 90 человек, потушен

Пожар в жилом комплексе в специальном административном районе (САР) КНР Гонконге, унесший жизни более 90 человек, полностью потушен. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

«Пожар потушен, спасательные работы продолжаются, проводится осмотр всех квартир, чтобы убедиться, что никто не остался заблокированным», — говорится в сообщении.

По последним данным, в ходе возгорания погибли 94 человека.

По информации газеты South China Morning Post, огонь образовался и распространился с бамбуковых строительных лесов, которые были возведены вокруг домов по плану реновации комплекса.

Незадолго до этого стало известно, что компанию, которая занималась реконструкцией жилого комплекса Wang Fuk Court в административном районе КНР Гонконге, предупреждали о рисках пожара за неделю до инцидента.

В департаменте труда специального административного района сообщили, что с июля 2025 года было проведено 16 проверок зданий Wang Fuk Court, последняя из которых была 20 ноября. Журналисты рассказали, что инспекция включала в себя проверку соответствия строительных лесов стандартам безопасности.

26 ноября в Гонконге загорелись несколько высотных зданий в жилом комплексе в районе Тай По, где проживает около 4 тыс. человек. Пожар признали сильнейшим за последние 17 лет. Ему присвоили самый высокий уровень опасности. Спасатели эвакуировали большую часть жильцов.

Ранее Путин обратился к Си Цзиньпину после пожара в Гонконге.