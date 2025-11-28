На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стали известны подробности о подрядчике сгоревшего в Гонконге ЖК

SCMP: подрядчика сгоревшего ЖК в Гонконге предупреждали о риске пожара
true
true
true
close
Tyrone Siu/Reuters

Компанию, которая занималась реконструкцией жилого комплекса Wang Fuk Court в административном районе КНР Гонконге, предупреждали о рисках пожара за неделю до инцидента. Об этом пишет газета South China Morning Post.

«Менее недели назад подрядчику напомнили о необходимости принятия соответствующих мер пожарной безопасности», — говорится в сообщении.

В департаменте труда специального административного района сообщили, что с июля 2025 года было проведено 16 проверок зданий Wang Fuk Court, последняя из которых была 20 ноября. Журналисты рассказали, что инспекция включала в себя проверку соответствия строительных лесов стандартам безопасности.

Бывший начальник службы безопасности жилого комплекса рассказал, что видел рабочих, курящих в общественных местах жилого комплекса, в том числе во время работы на строительных лесах. Он добавил, что система пожарной безопасности всегда была отключена, чтобы работникам было удобно входить и выходить из здания через пожарные выходы.

26 ноября в Гонконге загорелись несколько высотных зданий в жилом комплексе в районе Тай По, где проживает около 4 тыс. человек. Пожар признали сильнейшим за последние 17 лет. Ему присвоили самый высокий уровень опасности. Спасатели эвакуировали большую часть жильцов.

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал местные власти сделать все возможное для минимизации ущерба. Также он выразил сочувствие пострадавшим.

Ранее Путин обратился к Си Цзиньпину после пожара в Гонконге.

