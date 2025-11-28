В Пензенской области отменили опасность атаки БПЛА и сняли ограничения на полеты

Мельниченко: план «Ковер» и опасность атаки БПЛА отменены в Пензенской области

В Пензенской области отменили угрозу атаки беспилотников и сняли временные ограничения на полеты. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

«На территории Пензенской области отменен план «Ковер» и режим «Беспилотная опасность», — заявил он.

Режим опасности атаки БПЛА начал действовать в ночь на 28 ноября. Помимо этого, в регионе были введены ограничения работы мобильного интернета. На данный момент об их отмене не сообщалось.

В случае возникновения опасности следует обращаться к экстренным службам по телефону 112.

Глава Тамалинского района Пензенской области Владимир Васильев заявил, что режим ЧС местного уровня ввели в поселке Тамала после падения обломков украинского беспилотника. Об этом пишет RT.

28 ноября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что средства противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников в Чертковском, Октябрьском сельском, Шолоховском, Миллеровском, Дубовском районах, Шахтах и Таганроге.

Ранее во Внуково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.